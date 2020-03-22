В Роспотребнадзоре рассказали, в чем преимущества российских тестов для выявления коронавируса

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22 марта 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Специалисты из Роспотребнадзора объяснили, чем отечественные тест-системы для диагностики коронавируса COVID-19 выгодно отличаются от зарубежных аналогов.

В ведомстве отметили, что российские тесты могут обнаружить даже единичные копии вируса, поскольку обладают максимально возможной чувствительностью.

«Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, так и при исследовании на клиническом материале. Не уступают по чувствительности и специфичности мировым аналогам», - сообщили в Роспотребнадзоре.

В настоящее время в России известно о 367 заболевших коронавирусной инфекцией.