Живущий на Сахалине японец рассказал, какой представляют Россию его соотечественники

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22 марта 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Serguei Fomine

Живущий в России японец Сусуму Митани признался, что ему часто приходится объяснять соотечественникам, что на деле жизнь в РФ не так плоха, как ее представляют за рубежом.

Митани обосновался на Сахалине, и знакомые японцы часто сочувствуют ему из-за этого. По его словам, многие жители Японии считают, будто остров пребывает в постсоветском хаосе, а потому жить там очень трудно. Также иностранец часто сталкивается с мифами о том, что русские очень ленивы и много пьют.

«Среди русских много прилежных работников, которые вроде бы и хотят досуга, но отдыхать не любят. В этом они похожи на японцев», - развеял заблуждения соотечественников Митани. Он добавил, что многие русские совсем не употребляют алкоголь, а праздников в России вдвое меньше, чем в Японии. Также выходец из Страны восходящего солнца добавил, что в РФ разнообразие товаров даже выше, чем у него на родине.