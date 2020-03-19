Курильский вопрос. Дрязги ХХ века

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19 марта 2020, 08:07 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

остров Кунашир, фото соцсети

Никогда никто не задумывался, что между Россией и Японии до сих пор официально не заключен мир? А всё из-за наших конфликтов в начале и середине ХХ века. Курильский вопрос вплоть до 2020 года всё ещё был актуален. Поправки о нерушимости границ окончательно поставило точку в этой проблеме.

Отныне и впредь Курильские острова (и южные и северные) – это территория России. Однако до принятия новых поправок в Конституцию, спор так и не был завершён. Дрязги и конфликты продолжались долгое время. Японцы по-прежнему напирали и яростно претендовали на территории южных островов.

Можно ненадолго окунуться в историю. В начале ХХ века произошла первая Русско-японская война, закончившаяся поражением России. Тогда очень сказалось техническое превосходство страны самураев над армией Российской империи. Николай II передал Японии южную часть Сахалина и Ляодунский полуостров. В середине ХХ века во время Советско-японской войны в Маньчжурии полностью уничтожили Квантунскую армию. После этого СССР полностью занял Курильские острова. В 1946 году указом Президиума была образована Южно-Сахалинская область.Японцы с этим решением были категорически не согласны. Они отстаивали свою точку зрения и требовали передачи южных территорий их державе.

Принадлежность к России островов Итурул, Кунашир, Шикотан и Хабомаи не раз оспаривалось Японией. Представители империи считали эти земли исконно японскими и незаконно оккупированными. Потом уже были приняты реформы о переименовании территорий островов из «захваченных» в «занятые без юридических оснований». Это было сделано для того, чтобы не намекать на враждебность отношений между двумя государствами. Россия так же, как и Япония, отстаивала свою позицию и считала, что территории южных Курильских островов были присоединены вполне законным способом. Буквально недавно в 2019 году Страна Восходящего Солнца выражала официальный протест, когда премьер Дмитрий Медведев посещал Курилы.

Сейчас Курильский вопрос уже не вызывает никаких споров. Поправки к Конституции о нерушимости границ РФ уже приняты, и едва ли будут отменены из-за японских протестов. Жирная точка поставлена окончательно. Но на территории Японии всё ещё остаются радикальные партии, отстаивающие возвращение Курильских островов под власть империи.