Россия ограничит с 23 марта полеты не только в Турцию, но и во все страны

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22 марта 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

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Россия с 23 марта вводит временные ограничения на полеты в страны, где выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекции COVID-19. "Вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств", - говорится в сообщении Росавиации.

В ведомстве сообщили об ограничении полетов в Турцию (остаются только рейсы в Стамбул), Японию, Вьетнам и Таиланд. Рейсы в столицы этих стран Токио, Ханой и Бангкок соответственно.

Российские авиакомпании выполнят чартерные регулярные рейсы для возвращения российских туристов на родину.

Авиакомпания "Аэрофлот" из-за коронавируса приостановит полеты из Москвы в Дели, до начала апреля — в Хельсинки. До середины следующего апреля отменяются рейсы в Стокгольм, Загреб, Афины, в Софию. Больше месяца не будет рейсов в Баку.

Авиакомпания также сократит количество рейсов в Амстердам, Берлин и Брюссель.

Россия ранее ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, странами Евросоюза, в том числе с Италией, Германией, Францией, Испанией, а также с Норвегией и Швейцарией, Великобританией, США и ОАЭ.