Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией

Аргументы Недели → В мире 13+

22 марта 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

крыло самолета, pixabay.com

В воскресенье стало известно, что с понедельника, 23 марта, Россия ограничивает авиасообщение с Турцией. Соответствующую информацию сегодня днем предоставили журналистам сотрудники Росавиации.

Согласно последним данным, будут сохранены регулярные рейсы в Стамбул, а также чартеры для вывоза граждан Российской Федерации.