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Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией

, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией
крыло самолета, pixabay.com

В воскресенье стало известно, что с понедельника, 23 марта, Россия ограничивает авиасообщение с Турцией. Соответствующую информацию сегодня днем предоставили журналистам сотрудники Росавиации.

Согласно последним данным, будут сохранены регулярные рейсы в Стамбул, а также чартеры для вывоза граждан Российской Федерации. 

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал врачей, которые сражаются с коронавирусом. Он публично поаплодировал медикам. Число граждан, зараженных коронавирусной инфекцией в стране приближается к 1000.

ЕТ
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