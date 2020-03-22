Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией

В воскресенье стало известно, что с понедельника, 23 марта, Россия ограничивает авиасообщение с Турцией. Соответствующую информацию сегодня днем предоставили журналистам сотрудники Росавиации.
Согласно последним данным, будут сохранены регулярные рейсы в Стамбул, а также чартеры для вывоза граждан Российской Федерации.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал врачей, которые сражаются с коронавирусом. Он публично поаплодировал медикам. Число граждан, зараженных коронавирусной инфекцией в стране приближается к 1000.