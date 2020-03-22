«Мир спасут русские женщины», которые хотят поговорить с иностранцами о любви. Блогерша советует знакомиться во время карантина

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22 марта 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: самый приличный снимок блогерши

В любой непонятной ситуации нет, не ложитесь спать, а бегите на сайт знакомств. Так советует блогерша Маша Арзамасова. Она советует девушкам знакомиться с иностранцами в интернете именно во время карантина.

Чудо-Маша отметила, что карантин парализовал Европу и люди устали смотреть сериалы и читать книги. Спасением от скуки самоизоляции, по мнению блогерши, могут стать онлайн-знакомства и интимные переписки.

«Я всегда знала, что мир спасет любовь. Или русские женщины. Карантин парализовал Европу. Люди сидят дома, выходить запрещено, от сериалов и книг уже тошнит. Что делать? Онлайн знакомства и разговоры о сексе! Только представьте, миллионы итальянцев, испанцев и французов сидят, запертые в четырех углах. Можно же подарить им и себе яркие впечатления», - пишет она в своем Instagram-аккаунте.⠀

«Тут главное с самого начала настраивать себя на легкость, а не на вот это душное «только серьезные отношения». Не каждая переписка должна заканчиваться браком. Просто наслаждайтесь общением, новыми знакомствами и новым опытом. Вы можете никогда в жизни не увидеть этого парня, но словить кайф от секс переписки. А может ваше приключение перерастет во что-то большее. Никто не знает, чем все закончится. Главное – получать удовольствие от процесса. И не бойтесь писать первой. В Европе это абсолютно нормально. Заодно попрактикуете иностранные языки. В анкете можно честно указать: «Сижу на карантине. Жажду общения. Ищу партнера для приятного разговора. Если ты как и я уже устал смотреть Netflix, то мы можем обсудить грядущий Армагеддон, последний фильм Тарантино, романы Набокова, концовку «Игры престолов» и даже твои сексуальные предпочтения». Поможем Европе в трудные времена!», - вещает Маша Арзамасова.

Как нам кажется она зря так старается, инстамодели, для которых закрыты Эмираты, как раз и трудятся сейчас прямо таки стахановским методом на онлайн сервисах для иностранцев, так что все уже схвачено. Ну, а российский бомонд совсем сходит с ума от скуки в карантине.