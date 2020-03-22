Селебрити сходят с ума в изоляции? Откровенные игры с Богомоловым в ресторане и самоирония Собчак в маске от коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

22 марта 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Карантин как-то странно действует на мозги российского истеблишмента. Часть селебрити решила подзаработать и продает антисептики и маски за 1,5 тысячи рублей, но большая половина просто с ума сходит от скуки в изоляции.

Ксения Собчак сначала показала на всю страну свои эротические игры с Богомоловым в публичном месте, а теперь экс-кандидат в президенты присоединилась к общему хайпу и напялила на себя маску от коронавируса. Правда, в наличии самоиронии Ксении не откажешь.

«Наконец-таки настало мое время! С моей челюстью, маска - это идеальный аксессуар красоты»,-написала она в своем Instagram-аккаунте.

А теперь представьте, что карантин продлится не месяц-два, а полгода. Корпоративов нет, нет ни концертов, ни спектаклей, ни ледовых шоу. Даже страшно представить, как именно начнут наши шоумены и шоудивы привлекать к себе внимание.

"Рудковская, вместо завтрака, заставит Плющенко на шарнирах осваивать тантра-йогу и вывалит потом эти пытки в Эскортограм. Евгений окончательно развалится на запчасти, а бедный сын их, Гномик, спрячется от такого беспредела в чулан.



Наркопитомец бабы Яги, радуясь отсутствию концертов в Самаре, осядет где-нибудь в наркопритоне. Лолита Милявская, нарядившись в жабу, снова заявит, что у неё, в отличие от всех вас, есть секс.



Полина Гагарина отравит творожком мужа. Певица Глюкоза, одичав без ласки, заведёт садовника, пока Чистяков самоизолируется в эскорт-агентстве. Ну, а инстаграммоделям, пока границы с ОАЭ закрыты и заработков нет, придётся выходить на улицу, устроиться в Яндекс.Отраву и разносить коронавирус с другими амурными болячками прямиком по квартирам со скидкой", - вангует скандальный блогер Лена Миро.



Между тем, некоторые блогеры увереня, что "мир спасут русские женщины", которые хотят поболтать с иностранцами о сексе. Они советуют дамам знакомиться именно во время карантина.