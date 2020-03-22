«Власть боится, этот референдум – театральная постановка», заявила ведущая «Вестей», которая смеялась над мизерными льготами

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22 марта 2020, 06:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Телеведущая ГТРК «Камчатка», смеявшаяся во время записи сюжета над мизерными выплатами россиянам-льготникам, перешла к открытой критике власти. Александра Новикова сообщила в своем Instagram, что впервые отказалась работать членом участковой избирательной комиссии 22 апреля.

Она назвала голосование по поправкам в Конституцию незаконной театральной постановкой. «Не все понимают: поправки уже приняты. Это «мероприятие» – не референдум, оно не регламентируется законами. Настоящего референдума власть боится. Потому что проиграет его. Сама организация такого голосования – театральная постановка, нужная для отвода глаз. Я отказываюсь стоять на своем участке и говорить вам, что вы все правильно делаете», - заявила телеведущая федерального канала.

Также Новикова написала, что она член избирательной комиссии с 10-летним стажем и выборы всегда были для нее праздником и серьезной ответственностью, но вот 22 апреля на референдум она не собирается идти. «То, что пытаются нам втюхать под видом референдума, не регламентируется никаким законодательством и не имеет никаких юридических последствий! А значит — незаконно! Я впервые не пойду голосовать. И это не вопрос политической активности, но принципов и совести!», — рассказала Александра Новикова.