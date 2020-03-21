Миасские медики прокомментировали случай заражения коронавирусом

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21 марта 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

В Челябинской области зафиксирован первы й случай заболевания коронавирусом. Пациент находится в Городской больнице № 2 г. Миасса.

Как сообщали «Аргументы недели», молодой человек недавно прилетел из Испании в аэропорт Екатеринбурга. Ему сразу же измерили температуру, дома он соблюдал карантинные мероприятия, у него сразу же взяли анализы на коронавирус. Сегодня стало известно, что анализы положительные. Пресс-секретарь учреждения здравоохранения прокомментировала «Миасскому рабочему», что заболевание у пациента проходит в легкой форме, вместе с молодым человеком под наблюдением в больнице находится его девушка, с которой он путешествовал. У нее тоже взяты анализы, но пока нет результатов. Известно также, что отец молодого человека тоже находится в изоляции, проверяются все, кто мог тем иным образом контактировать с заболевшим в последнее время.

Напоминаем, что всех, кто приехал из-за рубежа медики просят соблюдать карантинные мероприятия. Всем остальным необходимо избегать мест с большим количеством людей, при недомогании звонить врачу. Горячая линия министерства здравоохранения Челябинской области — (351) 240-15-16.