В Челябинской области зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции

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21 марта 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Опасное заболевание диагностировано у молодого человека из Миасса, он недавно вернулся из Испании. Отметим, что самолет приземлился в аэропорту Екатеринбурга.«Сразу после возвращения он был изолирован, у него взяли анализы, - написал в Instagram Алексей Текслер. - Чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме».

Губернатор подчеркнул, что власти и медики были готовы к такому повороту событий и напомнил об основных мерах предосторожности. Южноуральцев просят не посещать людные места, чаще мыть руки, при малейшем недомогании обращаться к врачу. Тем, кто вернулся из-за рубежа, необходимо соблюдать карантин. Горячая линия регионального минздрава — (351) 240-15-16.