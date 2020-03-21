У четырех жителей Подмосковья подозревают коронавирус

В новосибирской лаборатории «Вектор» сообщили, что четверо жителей подмосковного Реутова госпитализированы с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно в субботу, 21 марта.
«Четверо жителей Реутова предположительно могут быть заражены коронавирусом, итоговые результаты тестирования будут известны после верификации диагноза», - уточнили в пресс-службе «Вектора».
В ведомстве добавили, что сейчас пациенты находятся в изоляции.
При этом телеграм-канал Mash сообщал, что в Реутово забрали в больницу семью - супругов и двоих детей с подозрением на коронавирус. По их словам, они были 8 марта в гостях у знакомого из Железнодорожного, а потом у них появились симптомы. Друга семьи тоже госпитализировали.
Ранее сообщалось, что в Москве выздоровели восемь человек после коронавируса.