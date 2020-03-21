У четырех жителей Подмосковья подозревают коронавирус

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21 марта 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В новосибирской лаборатории «Вектор» сообщили, что четверо жителей подмосковного Реутова госпитализированы с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно в субботу, 21 марта.

«Четверо жителей Реутова предположительно могут быть заражены коронавирусом, итоговые результаты тестирования будут известны после верификации диагноза», - уточнили в пресс-службе «Вектора».

В ведомстве добавили, что сейчас пациенты находятся в изоляции.

При этом телеграм-канал Mash сообщал, что в Реутово забрали в больницу семью - супругов и двоих детей с подозрением на коронавирус. По их словам, они были 8 марта в гостях у знакомого из Железнодорожного, а потом у них появились симптомы. Друга семьи тоже госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Москве выздоровели восемь человек после коронавируса.