В Москве выздоровели восемь человек, заразившихся коронавирусом

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что еще восемь пациентов, которые заразились коронавирусной инфекцией и находились в столичных больницах выздоровели.
«У нас есть хорошая новость. Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией, прошли лечение и теперь полностью выздоровели», - отметила Ракова.
В оперативном штабе добавили, что выписанные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. При этом тесты на наличие инфекции показали отрицательный результат.
Однако Ракова не уточнила, входят ли выздоровевшие пациенты в число 12 ранее выписанных россиян.
Ранее сообщалось, что из больницы в Коммунарке выписан первый пациент, вылечившийся от коронавируса.