В Москве выздоровели восемь человек, заразившихся коронавирусом

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21 марта 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что еще восемь пациентов, которые заразились коронавирусной инфекцией и находились в столичных больницах выздоровели.

«У нас есть хорошая новость. Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией, прошли лечение и теперь полностью выздоровели», - отметила Ракова.

В оперативном штабе добавили, что выписанные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. При этом тесты на наличие инфекции показали отрицательный результат.

Однако Ракова не уточнила, входят ли выздоровевшие пациенты в число 12 ранее выписанных россиян.

Ранее сообщалось, что из больницы в Коммунарке выписан первый пациент, вылечившийся от коронавируса.