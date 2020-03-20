Из больницы в Коммунарке выписали первого вылечившегося от COVID-19

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20 марта 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

врач, pixabay.com

Из Московской городской больницы номер 40 выписан первый пациент, вылечившийся от коронавируса нового типа. Об этом днем в пятницу, 20 марта, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.

Медик отметил, что сегодня больница в Коммунарке выписывает первого заболевшего коронавирусом пациента и добавил: "Не так страшен черт...".

Напомним, на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией. К настоящему моменту в мире коронавирусная инфекция выявлена более чем у 210 тысяч человек, свыше десяти тысяч из них скончались.