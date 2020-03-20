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Из больницы в Коммунарке выписали первого вылечившегося от COVID-19

, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Из больницы в Коммунарке выписали первого вылечившегося от COVID-19
врач, pixabay.com
Из Московской городской больницы номер 40 выписан первый пациент, вылечившийся от коронавируса нового типа. Об этом днем в пятницу, 20 марта, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
 
Медик отметил, что сегодня больница в Коммунарке выписывает первого заболевшего коронавирусом пациента и добавил: "Не так страшен черт...".
 
Напомним, на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией. К настоящему моменту в мире коронавирусная инфекция выявлена более чем у 210 тысяч человек, свыше десяти тысяч из них скончались.
 
На территории РФ зафиксированы 206 случаев заражения коронавирусом, девять человек вылечились.
ЕТ
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