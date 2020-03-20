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Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Подмосковье

, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Подмосковье
анализ крови, pixabay.com
Днем в пятницу, 20 марта, стало известно, что в Подмосковье был выявлен еще один случай заражения коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, заболевший 11 марта прилетел из Праги. 
 
Соответствующие данные предоставили сегодня в оперативном штабе Московской области. Таким образом, к настоящему моменту в Подмосковье подтверждены 18 случаев заболевания.
 
Ранее стало известно, что в Якутии были зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. К настоящему моменту нет подробностей о состоянии заболевших, а также о месте их нахождения до получения положительного теста.
ЕТ
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