Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Подмосковье

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20 марта 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, pixabay.com

Днем в пятницу, 20 марта, стало известно, что в Подмосковье был выявлен еще один случай заражения коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, заболевший 11 марта прилетел из Праги.

Соответствующие данные предоставили сегодня в оперативном штабе Московской области. Таким образом, к настоящему моменту в Подмосковье подтверждены 18 случаев заболевания.