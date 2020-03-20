В Якутии выявили новые случаи коронавирусной инфекции

Аргументы Недели → Общество 13+

20 марта 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Шесть новых случаев коронавируса выявили в Якутии. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Подробностей о заболевших, а также месте их нахождения до получения положительного теста на коронавирус, пока что нет.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 23 регионах: в Москве – 12 случаев, по 5 случаев в Московской и Свердловской областях, по 3 случая – в Тульской области, Красноярском и Хабаровском краях, по 2 случая – в Тамбовской, Воронежской, Кировской области и Краснодарском крае, по 1 случаю – в Ивановской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Тверской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском АО, Санкт-Петербурге и Чувашии.

Новые случаи коронавируса пока что не вошли в статданные надзорного ведомства.

Общее число заболевших в мире на 20 марта составляет 244 840 подтвержденных случаев. В 152 странах мира, за исключением Китая, было зарегистрировано 163 540 случаев коронавируса.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик Геннадий Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса.