Авиакомпания

Лоукостер "Победа" вернул в Москву всех своих пассажиров из Черногории. Соответствующую информацию днем в пятницу, 20 марта, предоставили журналистам сотрудники пресс-службы авиакомпании.

Подчеркивается, что 19 и 20 марта было выполнено четыре вывозных рейса с целью эвакуации пассажиров из Черногории , которая в ночь на 17 марта внезапно закрыла свое воздушное пространство. Уточняется, что часть своих клиентов "Победа" передала на вывозные рейсы "Аэрофлота".

В пресс-службе лоукостера выразили благодарность МИД России и всему коллективу посольства Российской Федерации в Черногории за содействие в возвращении граждан на родину.