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Авиакомпания "Победа" вернула всех своих пассажиров из Черногории в Москву

, 19:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Авиакомпания
самолет авиакомпании "Победа", Slavomir Kubes/CTK
Лоукостер "Победа" вернул в Москву всех своих пассажиров из Черногории. Соответствующую информацию днем в пятницу, 20 марта, предоставили журналистам сотрудники пресс-службы авиакомпании.
 
Подчеркивается, что 19 и 20 марта было выполнено четыре вывозных рейса с целью эвакуации пассажиров из Черногории, которая в ночь на 17 марта внезапно закрыла свое воздушное пространство. Уточняется, что часть своих клиентов "Победа" передала на вывозные рейсы "Аэрофлота".
 
В пресс-службе лоукостера выразили благодарность МИД России и всему коллективу посольства Российской Федерации в Черногории за содействие в возвращении граждан на родину.
ЕТ

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