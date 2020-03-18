Посольство РФ в Черногории работает над разрешением ситуации с туристами

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18 марта 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Посольство РФ в Черногории

фото: pixabay.com

Посольство РФ находится в постоянном контакте с властями Черногории и работает над разрешением ситуации с российскими туристами, которые застряли в этой стране на Балканах.

Пресс-секретарь посольства РФ в Черногории Кирилл Киржа сегодня недавно заявил, что власти Черногории дали согласие на возвращение российских туристов, все они будут эвакуированы российскими самолетами.

Россияне не могут вернуться на родину из-за введенного черногорскими властями запрета на международное авиасообщение.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории россиянами. По ее словам, российские авиаперевозчики предоставили все возможности, в первую очередь, самолеты, для вывоза и Тивата и Подгорицы россиян.

"Но несмотря на то, что готовы авиаперевозчики, документы все российской стороной оформлены, до сих пор нет разрешения от Черногории на совершение этих рейсов", — сказала Мария Захарова сегодня недавно.

В посольстве России в Подгорице уточнили, что имеется принципиальное согласие черногорской стороны на организацию возвращения российских граждан самолетами российских авиаперевозчиков. Черногорской стороне переданы предоставленные авиакомпаниями списки граждан, имеющих на руках билеты для возвращения в Россию. Дипломаты выразили надежду на оперативное согласование сроков.

Посольство РФ находится в постоянном контакте с властями Черногории и работает над разрешением ситуации с российскими туристами, которые застряли в этой стране.Россияне не могут вернуться на родину из-за введенного черногорскими властями запрета на международное авиасообщение.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории россиянами. По ее словам, российские авиаперевозчики предоставили все возможности, в первую очередь, самолеты, для вывоза и Тивата и Подгорицы россиян. "Но несмотря на то, что готовы авиаперевозчики, документы все российской стороной оформлены, до сих пор нет разрешения от Черногории на совершение этих рейсов", — сказала Мария Захарова сегодня недавно. В посольстве России в Подгорице уточнили, что имеется принципиальное согласие черногорской стороны на организацию возвращения российских граждан самолетами российских авиаперевозчиков. Черногорской стороне переданы предоставленные авиакомпаниями списки граждан, имеющих на руках билеты для возвращения в Россию. Дипломаты выразили надежду на оперативное согласование сроков.