Режим повышенной готовности из-за коронавируса начал действовать во всех российских регионах

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20 марта 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pexels.com

Режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-2019 начал действовать во всех российских регионах. Последней присоединилась Ингушетия, сообщили в пресс-службе главы региона Махмуда-Али Калиматова. Теперь он действует во всех 85 регионах России.

"Режим повышенной готовности введен на территории республики распоряжением главы региона Махмуда-Али Калиматова", - сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Ингушетии.

По состоянию на вечер среды, 18 марта, режим повышенной готовности действовал в 74 регионах из 85. Вчера, в четверг, 19 марта, его ввели в ХМАО, Калмыкии, Приморье, Адыгее, Северной Осетии, Тверской области, КЧР, Чечне, Дагестане и Орловской области.

При режиме повышенный готовности среди мер по профилактике распространения коронавируса, отмена массовых мероприятий, переход школ и вузов на дистанционное обучение. Граждане, приезжающие из-за границы, находятся на карантине две недели.

За минувшие сутки в России еще 54 человека заразились коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, случаи заболевания были зафиксированы в девяти регионах Российской Федерации.