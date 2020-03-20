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В России за сутки коронавирусом заразились еще 54 человека

, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки коронавирусом заразились еще 54 человека
больница, pixabay.com

За минувшие сутки в России еще 54 человека заразились коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, случаи заболевания были зафиксированы в девяти регионах Российской Федерации.

Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, в частности, зараженные коронавирусом люди были зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге.

К настоящему моменту на территории России коронавирусной инфекцией заболели 253 человека. Выздоровели 12 человек.

Ранее сегодня стало известно, что в РФ создали три прототипа вакцины от коронавируса нового типа.

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