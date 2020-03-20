Путин подписал указ о ежемесячных выплатах семьям на ребенка от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет. Соответствующий документ к настоящему моменту опубликован на портале правовой информации.

Подчеркивается, что выплата устанавливается с 1 января и предоставляется на условиях, которые предусматривает законодательство регионов РФ.