Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Путин подписал указ о ежемесячных выплатах семьям на ребенка от 3 до 7 лет

, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин подписал указ о ежемесячных выплатах семьям на ребенка от 3 до 7 лет
рубли, pixabay.com
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет. Соответствующий документ к настоящему моменту опубликован на портале правовой информации.
 
Подчеркивается, что выплата устанавливается с 1 января и предоставляется на условиях, которые предусматривает законодательство регионов РФ.
 
Отметим, что получать пособия на каждого ребенка будут семьи, доход которых ниже прожиточного минимума. Региональные выплаты при этом будут сохранены. Размер пособия составит 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка, что в среднем по стране достигает 5500 рублей.
ЕТ

В мире

В шутку и всерьез: реакция европейских политиков на коронавирус

Реакция политиков на коронавирус: Меркель предельно серьезна, а Лукашенко шлет всех в баню

Взбудоражившая весь мир пандемия коронавируса дала нам, в числе прочего, повод для любопытных наблюдений. Например, как по-разному реагируют на угрозу Александр Лукашенко и Ангела Меркель.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью