Росстат сообщил о снижении безработицы в России

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20 марта 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В феврале безработица в России снизилась на 0,1% до 4,6%. Об этом говорят данные, представленные в докладе Росстата. Отмечается, что не работали 3,4 млн россиян в возрасте от 15 лет. При этом в Роструде как безработные зарегистрированы 700 тысяч человек, из них получают пособие — 600 тысяч человек.

Россияне считают безработицу одной из главных проблем страны. Это следует из исследования, проведенного холдингом. Также в этот список попали бедность, низкие зарплаты, а также рост цен и инфляцию. Кроме того, по мнению наших соотечественников, серьёзными проблемами также вопросы ЖКХ.

Меньшее беспокойство у наших соотечественников вызывают вопросы миграции, международные и региональные проблемы, а также межэтнические разногласия внутри страны.