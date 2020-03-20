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Путин и Асад провели телефонный разговор

, 16:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин и Асад провели телефонный разговор
глава Сирии Башар Асад и президент Росси Владимир Путин, Mikhael Klimentyev/ZUMAPRESS.com
Президент Российской Федерации Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад провели телефонный разговор. Согласно последней информации, лидеры двух государств обсудили ситуацию в Сирии.
 
В пресс-службе Кремля в пятницу, 20 марта, отметили, что Пути и Асад поделились мнениями о ситуации, которая сложилась в САР, в частности, в контексте реализации российско-турецких договоренностей по стабилизации обстановки в идлибской зоне.
 
Также стороны рассмотрели ряд вопросов, связанных с продвижением политического процесса в рамках сирийского конституционного комитета. Затронута была и тема гуманитарного содействия Сирии.
ЕТ

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