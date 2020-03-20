Путин и Асад провели телефонный разговор

Президент Российской Федерации Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад провели телефонный разговор. Согласно последней информации, лидеры двух государств обсудили ситуацию в Сирии.

В пресс-службе Кремля в пятницу, 20 марта, отметили, что Пути и Асад поделились мнениями о ситуации, которая сложилась в САР, в частности, в контексте реализации российско-турецких договоренностей по стабилизации обстановки в идлибской зоне.