ЦИК РФ утвердил две формы бюллетеней для голосования по Конституции

Аргументы Недели → Общество 13+

20 марта 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт Госдума РФ

В бюллетене для голосования воспроизводится текст вопроса, вынесенного на общероссийское голосование, и указываются варианты ответов - «Да» или «Нет», справа от которых помещаются пустые квадраты, где, соответственно, голосующий поставит отметку.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что будет две формы бюллетеней. Одна – для голосования на участках с использованием КОИБ, а вторая – для обычного голосования.

Памфилова также заметила, что в бюллетене может размещаться текст на двух и более языках в зависимости от субъекта РФ.

На последнем заседании ЦИК Элла Памфилова заявила, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в России дата проведения общероссийского голосования может быть изменена.

«Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Если ситуация будет такова, что проводить голосование будет недопустимо, оно будет перенесено на другую дату», – сказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин допустил, что голосование по поправкам в Конституцию может быть проведено на дому.