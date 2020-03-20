Песков прокомментировал сообщение властей, что в стране нет проблем с наличием медицинских масок

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20 марта 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с тем, что в России действительно есть проблемы с недостатком средств индивидуальной защиты после вспышки коронавирусной инфекции.

Он также прокомментировал сообщение со стороны властей, что в стране нет проблем с наличием дезинфицирующих средств и медицинских масок, хотя на самом деле они есть повсеместно.

Песков пояснил, что для тех, кто работает с больными, для тех, кто обслуживает население, забирает анализы, стоит на границе, встречает пассажиров из опасных стран проблем с наличием масок действительно нет, потому что эти категории работников обеспечиваются ими в первую очередь.

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас все страны мира сталкиваются с дефицитом индивидуальных средств защиты, но, по его словам, «главное в этой ситуации, упомянутая мной категория людей, - те, кто работает».

Песков добавил, что предприятия, которые производят санитайзеры и маски, работает в круглосуточном режиме и наращивают производство.

Ранее в Кремле оценили ситуацию с «закрытием Москвы» из-за коронавируса.