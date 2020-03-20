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По сообщениям синоптиков, в начале следующей недели в столице выпадет последний снег этого сезона

, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

По сообщениям синоптиков, в начале следующей недели в столице выпадет последний снег этого сезона
pixabay.com

Последний снег в этом сезоне ожидается в Москве в начале следующей недели. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Специалист сообщил, что в понедельник и вторник атмосфера будет неустойчивой, а значит, появится вероятность выпадения небольшого снегопада.

Также синоптик отметил: в эти дни под утро температура воздуха в столице ожидается от минус 1 до минус 6 градусов, а в середине дня - от минус 1 до плюс 4.

Ранее на Манежной площади возле московского Кремля памятник маршалу Георгию Жукову поменяли на новый.

ЕЧ
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