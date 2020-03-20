В Москве на Манежной площади заменили памятник Жукову

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20 марта 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На Манежной площади возле московского Кремля памятник маршалу Георгию Жукову поменяли на новый.

В настоящее время проводятся работы по установке нового памятника на прежнем постаменте. Новый памятник отличается от старого тем, что теперь маршал отдает честь, а у коня полководца приподнята левая передняя нога. Нижняя часть скульптуры и постамент закрыты изображением демонтированного монумента.

Прежний памятник Георгию Жукову был установлен в 1995 году к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне по указу президента России Бориса Ельцина. Его авторами были скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев.