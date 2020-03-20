ФАС требует, чтобы «Аэрофлот» снизил цены

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20 марта 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба потребовала от компании «Аэрофлот» снизить цены на обратные билеты для россиян, которые остались за границей в период пандемии коронавирусной инфекции. В ведомстве просят не наживаться за счет граждан.

«ФАС России требует от ПАО "Аэрофлот" незамедлительного принятия мер по устранению нарушений в ценовой политике на авиабилеты и обеспечении доступности рейсов. При наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна», - говорится в сообщении ведомства.

В ФАС отметили, что компенсировать перегон пустых самолетов за российским гражданами в другие страны можно за счет «увеличения тарифов на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении».

Напомним, что из-за вспышки коронавируса многие страны закрыли свои границы и ограничили авиасообщение, поэтому государства вынуждены эвакуировать своих граждан.