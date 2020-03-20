Захарова назвала страны, где возникли сложности с возвращением россиян

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20 марта 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

фото: Мария Захарова, сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, из каких стран сложнее всего вернуть российских граждан обратно в страну в связи с закрытием границ из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире.

«Регион Латинской Америки, Черногория (хотя со вчерашнего вечера ситуация там начала разблокироваться, но все равно вопросы остаются), Доминиканская Республика (чуть проще с логистикой, мы надеемся, что до конца сможем решить эти вопросы), Египет, Филиппины, а также пространство СНГ, в частности, Молдова», - пояснила дипломат.

При этом Захарова отметила, что все силы положены на возвращение россиян на родину.

Ранее сообщалось, что Россия начала тестирование вакцины от коронавируса на животных.