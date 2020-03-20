Спрос россиян на кредиты вырос на 15 процентов на фоне коронавируса

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20 марта 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

За последние семь дней в России спрос на кредиты вырос на 15%, а объем денег, снятых в банкомате, вырос на 25%.

Об этом говорится в исследовании одного из крупных российских банков. Эксперты отмечают рост числа транзакций и снятия наличных в банкоматах для закупки продуктов и лекарств.

Кроме этого, спрос клиентов на беззалоговые кредиты и ипотеку вырос за последнюю неделю на 15% и 20% соответственно. Специалисты объясняют это повышения ставок из-за ослабления рубля.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили продумать вопрос об отсрочке кредитов для бизнеса из-за коронавируса.