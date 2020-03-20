Володин предложил продумать вопрос об отсрочке кредитов для бизнеса из-за коронавируса

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20 марта 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проработать соответствующий вопрос с правительством РФ и рекомендовал думскому комитету по экономической политике, промышленности, информационному развитию и предпринимательству продумать меры поддержки.

Спикер Госдумы сообщил, что в связи с коронавирусом многие предприятия, организации, особенно задействованные в сфере отдыха, туризма, торговли, испытывают проблемы.

«Было бы правильно вместе с председателями профильных комитетов подумать над этим, и совместно с председателем правительства как можно быстрее поддержать тех наших инвесторов, тех, кто вложился в такую важную тему, как детский отдых, гостиничное хозяйство и многое другое, но при этом испытал сложности, и сегодня в связи коронавирусом все эти учреждения закрыты», – сказал Володин.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил в свою очередь, что «правительством принят план оперативных мер по поддержке соответствующих сфер экономики». Этот план предусматривает оказание поддержки ключевым отраслям – это авиаперевозки, туризм, торговля, МСП, субъекты РФ.

Среди инструментов – субсидирование процентных ставок, отсрочка по уплате налогов, прямые бюджетные вложения, госгарантии и сокращение административного воздействия на бизнес – в частности, принято решение не проводить налоговые проверки, сообщил Антон Силуанов.

Ранее сообщалось, что бизнесу в России пообещали благоприятные условия для инвестпроектов.