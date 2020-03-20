Бизнесу в России пообещали благоприятные условия для инвестпроектов

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 марта 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла пакет законов, которые создадут предсказуемые и благоприятные условия работы бизнеса и реализации инвестиционных проектов.

Три новых закона подразумевают снятие инфраструктурных ограничений через внедрение механизма возмещения затрат инвесторов на транспортную, энергетическую, коммунальную, социальную, цифровую инфраструктуру в объеме уплаченных налогов. Кроме базового закона в пакете есть поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

«Основной закон, в частности, предусматривает предоставление «стабилизационной оговорки» на основании соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на срок 6, 15 или 20 лет при условии осуществления капиталовложений в объеме не менее 250 млн рублей для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, 500 млн рублей – в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства, 1,5 млрд рублей – в сфере обрабатывающего производства, 5 млрд рублей – в иных отраслях кроме игорного бизнеса, производства табачных изделий и алкогольной продукции, жидкого топлива, добычи нефти и газа», – говорится в документе.

Принятые во втором чтении поправки исключают требования к общему бюджету проекта для целей заключения СЗПК.

В «стабилизационную оговорку» входят налоговые условия (по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций, транспортному налогу, срокам уплаты и порядку возмещения НДС, новым налогам и сборам), а также условия землепользования и градостроительной деятельности.

Ранее сообщалось, что в России усилят ответственность за оборот фальсифицированных и некачественных лекарств.