Шахназаров рассказал о спасении России от войны с помощью присоединения Крыма

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20 марта 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Кинорежиссер Карен Шахназаров, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Присоединение Крыма в 2014 году спасло Российскую Федерацию от христиано-мусульманской войны на ее территории. Соответствующую точку зрения озвучил Карен Шахназаров, отечественный кинорежиссер.

Шахназаров отметил, что несостоявшийся конфликт стал бы для России «абсолютной катастрофой», так как в боевых действиях приняли бы участие представители ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). В данное противостояние могли втянуться Северный Кавказ и Поволжье, что грозило бы стране «полным расколом по линии Волги», заявил режиссер в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее сегодня сообщалось, что литовский волонтер Йонас Охман обвинил российских снайперов в убийстве украинских военных в Донбассе.