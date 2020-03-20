В Тверской области житель после застолья угнал машину знакомого

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20 марта 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvtver.ru.

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Один из участников застолья в деревне Дретуни Удомельского городского округа решил навестить свою тетю, проживающую в Новгородской области. Это путешествие закончилось для него тюремным сроком.

Известно, что мужчина взял из кармана уснувшего друга ключи от автомобиля и отправился в путь. До места назначения ему доехать удалось, а на обратном пути его остановили сотрудники полиции.

Приговором суда путешественник был признан виновным в угоне машины, ему назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось: в Петербурге ученик выстрелил из газового пистолета в одноклассника. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.