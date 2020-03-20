В Петербурге школьник выстрелил в соседа по парте из газового пистолета

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20 марта 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Петербурге ученик выстрелил из газового пистолета в одноклассника. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что 19 марта в полицию Невского района поступило сообщение: учащийся восьмого класса школы на проспекте Большевиков выстрелил в упор из газового пистолета в своего соседа по парте. По предварительной информации, подросток достал аэрозольное устройство самообороны для того чтобы сфотографироваться, а выстрел произошел случайно.

Ранее в Свердловской области сотрудники ФСБ задержали четырех членов межрегиональной наркогруппировки.