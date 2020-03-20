ФСБ обнаружила тайный склад наркотиков на горнолыжном комплексе

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20 марта 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: соцсети

В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали четырех членов межрегиональной наркогруппировки. Выяснилось, что в окрестностях горы Волчиха, где расположен горнолыжный комплекс, они прятали наркотики.

Зелье нашли не только в схроне, но и по месту проживания задержанных – здесь изъяты полимерные свертки с наркотическим веществом общей массой более двух килограммов.

Задержанным грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Ранее известного IT-разработчика задержали в Екатеринбурге с запрещенными препаратами.