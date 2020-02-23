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Известного IT-разработчика, который боролся с Роскомнадзором, задержали в Екатеринбурге с запрещенными препаратами

, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]

Известного IT-разработчика, который боролся с Роскомнадзором, задержали в Екатеринбурге с запрещенными препаратами

В Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази задержали основателя компании по кибербезопасности Александра Литреева.  Айтишнику, который боролся с Роскомнадзором, может грозить до 3 лет колонии.

Адвокат задержанного рассказал, что вечером Литреев должен был выступать на конференции в Петербурге. «Он приехал на каршеринговой машине. Был с подругой. Их окружили ДПС-ники, попросили показать телефон, но Литреев отказался. Тогда его повалили на землю, порвали куртку, нанесли телесные повреждения. Телефон он все-таки разблокировал», - цитирует юриста «Медиазона».

Александр Литреев разработал несколько популярных прокси для Telegram, а Компания Литреева занималась разработкой прокси и VPN во время блокировки Telegram в России.  У Литреева жесткая позиция в отношении Роскомнадзора и, как считают в его окружении,  личный конфликт с его главой Александром Жаровым. Он также создал сервис "Красная Кнопка", который позволяет экстренно сообщать правозащитникам о задержании на митингах. Некоторое время назад заявил об эмиграции в Эстонию.

БИ

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