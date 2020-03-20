Слуцкий ответил на заявление МИД Украины о санкциях против России

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20 марта 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал циничной провокацией заявление МИД Украины о «манипуляционных предложениях» по отмене антироссийских санкций в связи с коронавирусом.

«Россия не ставила вопрос подобным образом, санкции – вообще не наша повестка», – заявил парламентарий.

Он добавил, что нельзя не признать, что любые санкционные ограничения лишь усугубляют мировой экономический спад и «наивно было бы полагать, что та же самая Украина получит какие-либо дополнительные бонусы в условиях российских контрмер при надвигающемся кризисе».

«Подобная позиция – не что иное, как недальновидное проявление национального эгоизма. Еще раз хотел бы подчеркнуть: пандемия – не время для взаимных обвинений и нагнетания. Все ресурсы должны быть брошены на борьбу с COVID-2019 и его глобальными последствиями», – сказал Слуцкий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал как можно быстрее исправить последствия от нахождения Крыма в составе Украины.