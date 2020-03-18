Володин призвал как можно быстрее исправить последствия от нахождения Крыма в составе Украины

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18 марта 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сложности и последствия времени, когда Крым входил в состав Украины, как можно быстрее нужно будет исправить.

«Это нужно делать, решая задачи улучшения социально-экономического положения Крыма и Севастополя, повышая в первую очередь благосостояние граждан», – сказал спикер нижней палаты российского парламента.

«Сейчас мы вместе. Время, которое мы провели врозь, нас еще больше сплотило», – заявил Володин, отметивший, что 18 марта «войдет в историю страны как день поистине исторического решения».