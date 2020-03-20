В Татарстане женщина пойдет под суд за фейк о коронавирусе

Аргументы Недели → Общество 13+

20 марта 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Татарстане полиция направила в суд материл на жительницу Нижнекамска, которая распространяла фейковые новости на тему коронавирусной инфекции в социальных сетях.

«… жительница Нижнекамска со своего мобильного устройства, используя мессенджер WhatsApp, записала голосовое сообщение и отправила нескольким своим знакомым, в котором утверждала, что в скором времени город Нижнекамск будет закрыт на карантин из-за коронавируса», - сообщили в пресс-службе МВД.

Однако после того, как сообщение получило массовое распространение в Сети, она рассказала знакомым, что предоставила ложные сведения, а также обратилась в телерадиокомпанию «НТР 24», чтобы те выпустили опровержение. 17 марта был опубликован репортаж.

В отношении жительницы завели административное дело по статье «Злоупотребление свободой массовой информации».