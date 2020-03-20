Путин отреагировал на шутку Галкина в свой адрес

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20 марта 2020, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал шуточное высказывание известного юмориста и телеведущего Максима Галкина о нем. На соответствующий вопрос глава государства ответил во время интервью в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Путину».

Журналист Андрей Ванденко напомнил российскому лидеру шутку Галкина на одном из его концертов о том, что «Путин - это не фамилия, а должность». На что президент с иронией ответил, что «человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно».

Кроме того, глава государства отметил, что, несмотря на это, шутки юмориста могут быть востребованными.

Ранее Владимир Путин также объяснил, считает ли он себя «царем».