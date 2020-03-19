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Путин рассказал, считает ли себя царем

, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин рассказал, считает ли себя царем
Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова россиян, которые называют его царем. Глава государства рассказал о своем мнении по этому вопросу.

Путин выразил несогласие с теми, кто называет его царем. По его словам, царю необходимо ничего делать, тогда как президент трудится ежедневно. «Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: «Вот прикажу, и там кое-что сделают», а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало», - заявил глава государства.

Кроме того, президент России признался, что когда занял пост в 2000 году, не мог представить, что его пребывание у власти продлится 20 лет.

АБ

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