Чиновников обязали предоставлять информацию региональным омбудсменам

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19 марта 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, теперь законодательно закрепляется возможность учреждения должности регионального омбудсмена.

Соответствующий федеральный закон подписал президент РФ Владимир Путин. По словам парламентария, институт уполномоченных развивается, повышается его значимость и востребованность.

«Теперь каждое федеральное ведомство должно четко прописать правила взаимодействия с омбудсменом, которые будут распространяться на всю территорию Российской Федерации», — пояснил Клишас, добавив, что должностные лица отныне обязаны предоставлять запрашиваемую информацию и оказывать «иное содействие уполномоченному».

Кроме этого, закреплена обязанность уполномоченного лично представлять ежегодный доклад на заседании законодательного органа госвласти субъекта Российской Федерации.