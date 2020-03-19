Мэр Сочи подтвердил, что коронавирус добрался до главного российского курорта

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19 марта 2020, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт администрации Сочи

В Краснодарском крае выявлены два новых случая с подтвержденным диагнозом – оба в Сочи.

В сочинской администрации сообщили, что один из пациентов помещен в специализированный бокс местной инфекционной больницы, а другого после проведения исследования отправили в Москву.

По словам главврача сочинской инфекционной больницы №2 Дмитрия Заворы, на лечении находится один пациент, его заболевание протекает в легкой форме, ему оказывается вся медицинская помощь.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что ситуация с коронавирусом на курорте находится под контролем.

«Во всех транспортных узлах – в аэропорту, на железнодорожных и автовокзалах – проводится профилактическая работа. Особое внимание уделяется уборке общественного транспорта. Предпринимаются меры по усилению санитарно-эпидемиологического контроля на въезде в Сочи - на постах Псоу и Магри. На территории города подготовлено спецпомещение для обсервации как минимум 400 человек», – написал Копайгородский в своем Инстаграм.

Ранее сообщалось, что в администрации Краснодара прекратили личный контакт с посетителями из-за угрозы коронавируса.