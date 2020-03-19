В администрации Краснодара прекратили личный контакт с посетителями из-за угрозы коронавируса

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19 марта 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Чиновники администрация Краснодара с 19 марта прекратили личный прием граждан. Такая мера связана с профилактикой коронавируса и продлится до 1 мая.

В мэрии краевой столицы отметили, что общение с гражданами продолжится в дистанционном формате: в администрацию можно обратиться в письменной форме, причем, отправить письмо рекомендуют не только почтой, но и опустить его в специальный ящик прямо в фойе здания мэрии. Помимо этого, можно заполнить соответствующую форму на сайте горадминистрации – в так называемой интернет-приемной.

Кроме этого, чиновники будут отслеживать сообщения краснодарцев на своих ресурсах соцсетях.

Ранее сообщалось, что власти Адыгеи ввели на территории республики режим повышенной готовности.