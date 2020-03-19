Суд над историком Соколовым может пройти в режиме видеоконференции

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19 марта 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: соцсети

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве.

Суд будет проходить в Санкт-Петербурге, и дело могут начать рассматривать дело без личного присутствия обвиняемого, который будет участвовать в процессе по видеоконференцсвязи. Адвокат обвиняемого Александр Почуев не исключает, что это может быть связано с предпринятыми из-за угрозы коронавируса мерами.

Сейчас Соколов находится в СИЗО в Москве.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура выяснила, коллекторы каких российских регионов оказалась самыми «выбивными».