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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Генпрокуратура выяснила, коллекторы каких регионов оказалась самыми «выбивными»

, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

Генпрокуратура выяснила, коллекторы каких регионов оказалась самыми «выбивными»
Фото: соцсети

В 2019 году прокуроры выявили более 500 нарушений законов в деятельности коллекторских организаций по возврату просроченной задолженности.

Это следует из доклада Генпрокуратуры о деятельности коллекторских организаций по возврату просроченной задолженности за 2019 год.

Юридические лица при взыскании долгов часто не соблюдают способы и условия взаимодействия с должниками. Они вводят граждан в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, возможности применения к ним административного и уголовного преследования, принадлежности кредитора к органам государственной власти.

Например, в Югре, а также Бурятии, Воронежской, Пермской, Волгоградской и Ростовской областях зафиксированы случаи, когда коллекторы обнародовали персональные данные должников и конфиденциальную информацию.

«Повсеместно прокурорами пресечены факты оказания психологического давления, унижения чести и достоинства граждан», — говорится в докладе. Такие же приемы давления на должников были отмечены в Удмуртии, Калининградской, Кировской, Ульяновской областях и ряде других регионов.

Также Генпрокуратура выяснила, что в Алтайском крае, Новосибирской, Тюменской, Волгоградской и Оренбургской областях коллекторские агентства принимали на работу сотрудников, не проверяя предварительно наличие или отсутствие у них судимости.

Надзорное ведомство поставило на вид ситуацию в ряде регионов местным управлениям службы судебных приставов, которые должны контролировать работу коллекторов и принимать соответствующие меры в случае несоблюдения ими законов.

Ранее сообщалось, что коллекторам могут разрешить не называть свои настоящие имена.

ДВа

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