Коллекторам могут разрешить не называть свои настоящие имена

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4 февраля 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Коллекторы смогут не называть должникам свои полные имена и ограничиваться специальными идентификаторами. Так в новом законопроекте взыскателей хотят защитить от агрессии должников.

Если закон «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» будет принят, то у профессиональных взыскателей появится возможность представляться в разговорах с гражданами с помощью цифровых идентификаторов. В Минюсте считают, что изменения направлены на «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов».

Между тем, ряд экспертов считает, что изменения в законодательстве нарушат права должников, которые не смогут подать жалобу на работу «безымянного» коллектора, поскольку мало кто из наших граждан записывает телефонные разговоры, а запомнить индентификатор достаточно сложно. Это даст возможность коллекторам вести себя более агрессивно, с чем, собственно, в России боролись на законодательном уровне.

Сопредседатель рабочей группы по законопроекту о взыскании, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев отказался от комментариев до публикации законопроекта, подчеркнув, что работа над документом не завершена.