Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Коллекторам могут разрешить не называть свои настоящие имена

, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Коллекторам могут разрешить не называть свои настоящие имена
Фото: Pixabay

Коллекторы смогут не называть должникам свои полные имена и ограничиваться специальными идентификаторами. Так в новом законопроекте взыскателей хотят защитить от агрессии должников.

Если закон «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» будет принят, то у профессиональных взыскателей появится возможность представляться в разговорах с гражданами с помощью цифровых идентификаторов. В Минюсте считают, что изменения направлены на «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов».

Между тем, ряд экспертов считает, что изменения в законодательстве нарушат права должников, которые не смогут подать жалобу на работу «безымянного» коллектора, поскольку мало кто из наших граждан записывает телефонные разговоры, а запомнить индентификатор достаточно сложно. Это даст возможность коллекторам вести себя более агрессивно, с чем, собственно, в России боролись на законодательном уровне.

Сопредседатель рабочей группы по законопроекту о взыскании, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев отказался от комментариев до публикации законопроекта, подчеркнув, что работа над документом не завершена.

ДВа

//картина дня

Общество

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян подготовили в Тюменской области. 14-дневный карантин под Тюменью пройдут не только граждане России, но и граждане стран Евразийского экономического союза и Украины.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Министр экономического развития Максим Решетников назначил директором департамента организационного обеспечения и коммуникаций 35-летнюю Екатерину Пешкову. Об этом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Вице-спикер Совета Федерации, председатель Совета по региональному здравоохранению при верхней палате парламента Галина Карелова призвала «достойно ответить на онкологию»…

//новости ан

//новости ан

В Ростове-на-Дону вместо закладок в последнее время находят пустые бланки для рецептурных препаратов. С одной стороны – безопасно для продавцов наркотиков, с другой – по…

//новости ан