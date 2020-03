Самый громкий девелоперский скандал России стал международным

Аргументы Недели → Общество 13+

20 марта 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Ильгар Гаджиев, фото соцсети

Спустя чуть больше года в скандале вокруг одного из крупных столичных застройщиков — SDI Group - обнаружился международный политический поворот. Специализирующийся на журналистских расследованиях Олег Лурье в своем блоге в «Живом журнале» описал связи владельца SDI Group Ильгара Гаджиева с бывшим главой компании ЮКОС и руководителем «Открытой России» Михаилом Ходорковским и дважды осужденным в России за финансовые махинации подданным Великобритании Уильямом Браудером.

Взаимосвязь всех троих Олег Лурье описал 17 марта во второй части своего расследования о махинациях Ильгара Гаджиева. Первая часть этого расследования появилась неделю назад и рассказывала историю бизнеса главы SDI Group с 2016 года. Тогда, по версии журналиста, Гаджиев активно искал партнеров, которые согласились бы инвестировать в строительство жилого комплекса «Пироговская ривьера» (д.Пирогово, Мытищинский район Московской области, более шести тысяч квартир) и жилого комплекса «Аккорд-смарт квартал» (с.Новые Жаворонки, Одинцовского р-на Московской области, более двух тысяч квартир), совокупная площадь которых должна была составить 450 тыс кв.м.

Как создавалась бизнес-империя Гаджиева

Одним из таких бизнесменов, утверждает Лурье, стал знакомый гражданин Азербайджана, от которого Гаджиев в период с начала февраля 2016 г. по 22 марта 2017 г. якобы получил десять миллионов долларов США. «Потом Ильгар Гаджиев, остановив строительные работы, продал квартиры различным гражданам. Разумеется, знакомый так и не увидел свои 10 млн долларов. И в итоге, в связи с фактом мошенничества в особо крупном размере 4 июня 2019 года. Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана возбудило уголовное дело по ст. 178.3.2 УК Азербайджанской Республики», - рассказывает Лурье, утверждая, что «данная информация официально подтверждена МВД Азербайджанской Республики». Официального подтверждения этой информации получить не удалось.

На этом Гаджиев свою деятельность не остановил и по данным Лурье в 2018 году вывел в свою собственность несколько сотен квартир «в общей сложности составляющих два жилых многоквартирных дома». Схемы вывода Лурье подробно расписывает, опираясь на данные возбужденных впоследствии уголовных дел.

По данным журналиста в 2018 году Гаджиев (аффилированные с ним структуры) заключил с застройщиком ЖК «Пироговская Ривьера» - ООО «Комфорт Инвест» - договор долевого участия в отношении 70 квартир на сумму 236 млн. рублей, которые зарегистрировал в Росреестре.

«Летом того же 2018 года «неустановленные лица» изготавливают поддельное соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных требований на ту же сумму в 236 млн. рублей, по которому Гаджиевым И.А. якобы оплачиваются права требования по договору долевого участия (ДДУ). При этом гендиректор «Комфорт Инвеста» [Никита]Данильченко, как выяснилось, никакого соглашения о зачетах не подписывал. Создав таким образом видимость оплаты ДДУ, Гаджиев передает в залог права требования по ДДУ третьему лицу, а после передает этому же лицу права требования по ДДУ через соглашение об отступном, в результате чего ООО лишается объектов, за которые так и не получило оплату», - описал схему Лурье.

Итогом реализации этой схемы, выяснил журналист, стало уголовное дело, в котором ООО «Комфорт Инвест» было признано потерпевшей стороной, а 70 квартир «перешли во владение третьего лица ООО «БЕТАС» за долги Гаджиева и аффилированного с ним лица ООО «Аккорд Спецстрой» перед этим обществом».

В том же 2018 году Гаджиев, утверждает Лурье, заключил с ООО «Комфорт Инвест» еще один ДДУ уже в отношении еще 229 квартир на сумму более 500 млн. руб. (также регистрируя это в Росреестре), «по сути обманув ген. директора Данильченко Н.А.». «Путем ряда последовательных сделок Гаджиев создает видимость оплаты указанных договоров (путем взаимозачета с Обществом), передает их в залог третьим лицам (субподрядчикам ООО «АБС ЦДС» и ЗАО «Бетас») в качестве обеспечения исполнения своих обязательств перед ними, после этого частично отменяет взаимозачет с Обществом (то есть оплату по договорам), и в результате неоплаченные права требования передает в качестве отступного этим же третьим лицам, часть так и остается у них в залоге. В результате Общество лишается объектов на сумму более 300 млн рублей», - описывает вторую схему журналист.

Часть этих квартир (43, стоимостью почти 300 млн. рублей) Олег Лурье обнаружил в собственности Екатерины Хаваевой - бывшей чиновницы сначала департамента СМИ и рекламы, а затем департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы (архив сайтаmos.ru обозначает ее начальником управления праздничного и фестивального оформления в этом департаменте). «С Гаджиевым они познакомились во время переговоров с ВДНХ о реконструкции павильона «Азербайджан»», - говорится в расследовании, где также уточняется, что после вызова на допрос в 2019 году Хаваева «не смогла объяснить происхождение средств и срочно покинула страну».

Еще 50 квартир, как удалось выяснить журналисту, оказались в собственности (через переуступку) гражданина Азербайджана Зии Газиева - партнера Гаджиева и владельца зарегистрированной в Германии компании Alcon Development. Ему же Гаджиев продал 80% своих структур ООО «СДИ Групп» и ООО «Стиль», чтобы, по версии Лурье, перенаправить все свои проблемные вопросы о недостроях в адрес «солидной немецкой компании».

Помимо финансовых махинаций Олег Лурье записал на счет Гаджиева избиение представителя подрядной организации Замира Индреева (нанесена «закрытая черепно-мозговая травма»). В качестве аргументации журналист приложил скан постановления отдела дознания ОМВД России по району Дорогомилово (Москва) об объявлении бизнесмена в розыск (в документе, подлинность которого проверить не удается, Гаджиев почему-то назван уроженцем Армении).

В интервью изданию «Лента.ру» в июле 2019 года бывший партнер Гаджиева - бизнесмен Исай Захарьяев - подтверждал часть изложенных Лурье данных. «У Гаджиева образовался серьезный долг, несколько десятков миллионов долларов, перед кредиторами, партнерами по бизнесу, подрядчиками. Помимо долгов, ему грозит уголовная ответственность. Против него возбуждены уголовные дела о мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, по другим статьям. Причем не только в России, но и в Азербайджане, где Гаджиева обвиняют в присвоении мошенническим путем 10 миллионов долларов.

В России заведено несколько дел о мошенничестве — от действий Гаджиева пострадали подрядчики, их убытки составили сотни миллионов рублей. Еще один подрядчик обратился в полицию после того, как его избил Гаджиев. Тоже возбудили дело, и Гаджиева вроде уже объявили в розыск. Насколько мне известно, была еще какая-то нелицеприятная история, о которой даже не хочется рассказывать в СМИ. По всей видимости, Гаджиев решил, что единственным выходом в этой ситуации будет скрыться от правосудия за рубежом, прикрываясь лживыми обвинениями в захвате его бизнеса», - утверждал Захарьяев. "Аргументам недели" не удалось оперативно связаться связаться с Исаем Захарьяевым через благотворительный фонд СТМЭГИ, где он является вице-президентом.

Экстрадиция Гаджиева

Тогда же, в июле 2019 года на сайте change.org появилась петиция от имени дольщиков ЖК Аккорд.SMART, в которой президента России попросили «Экстрадировать Ильгара Аллазовича Гаджиева в Россию для возмещения ущерба дольщикам».

Экстрадировать Ильгара Гаджиева подписавшие петицию 98 человек предлагают из Швейцарии, тогда как «Лента.ру» утверждает, что Гаджиев вместе с Газиевым «имеют статус постоянных жителей Германии» (ту же страну называет и Лурье) и «планируют через Российско-германскую внешнеторговую палату выйти в Бундестаг, чтобы просить поддержки у немецких парламентариев». Директор департамента коммуникаций Российско-германской внешнеторговой палаты Торстен Гутманн такому предположению сильно удивился и признался, что впервые слышит фамилию Ильгара Гаджиева.

После скандалов и возбужденных уголовных дел Ильгар Гаджиев действительно покинул РФ, о чем говорится в его обращении на имя президента России Владимира Путина, мэра Москвы Сергея Собянина и ряда надзорных служб (опубликовано на сайте SDI Group, созданном в мае 2019 года на сервере в США). «Под угрозами физической расправы в отношении меня и моих близких, я был вынужден покинуть пределы Российской Федерации, поскольку воспринял эти угрозы реально», - говорится в тексте.

В том же обращении Гаджиев предложил собственное объяснение происходящего: «С января 2019 года, неизвестными третьими лицами, под руководством Нисанова Года Семеновича (по всей видимости, речь о совладельце ООО «Киевская площадь», занимающем 34-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием в $3,5 млрд), были предприняты ряд действий, в результате которых меня отстранили от управления моими строительными компаниями».

Правда, как объяснял сам Гаджиев, конфликт с Флерой Теплинской возник вокруг еще одного строительного проекта - жилого комплекса «ВернадSKY» (г. Москва, проспект Вернадского, стр.78). В результате действий оппонентов («нападение на стройплощадку ЖК»), со слов Гаджиева, были «полностью заморожены строительные работы, а строителей в принудительном порядке заставили покинуть рабочие места», что «послужило основанием для образования кредиторской задолженности и невозможностью исполнения взятых на себя обязательств перед поставщиками и субподрядными организациями».

Работа с Ходорковским

Олег Лурье утверждает, что уже пребывая за границей Ильгар Гаджиев организовал «в СМИ и блогосфере чернушную пиар-кампанию по отмыванию себя любимого и по очернению как своих партнеров, так и бизнесменов, никакого отношения к нему не имеющих».

«Десятки совершенно одинаковых заказных статей появились одновременно, начиная с мая 2019 года. Причем, появились в первую очередь в изданиях, близких к беглому олигарху Ходорковскому, обвиняемому в заказных убийствах», - рассказывает Лурье. В подтверждение своих слов он приводит разговор «с одним из черных пиарщиков», который «получал большие деньги от посредников, работающих с «Открыткой» («Открытая Россия» Михаила Ходорковского), и передавал их представителям ряда СМИ с целью «защиты Гаджиева»».

Михаил Ходорковский, фото соцсети

В расшифровке разговора, приведенной в блоге Олега Лурье, условно названный «Иваном» аноним признается, что организация Михаила Ходорковского «Открытая Россия» при помощи посредников оплатила публикации в нескольких российских СМИ в защиту Ильгара Гаджиева. Якобы 200 тысяч евро, «полученных из Германии», были потрачены на журналистские материалы в «Новой газете» и газете «Собеседник», радиостанциях «Эхо Москвы» и «Радио Свобода», а также на интернет-ресурсах известного российского экономиста Михаила Хазина. Эти публикации, утверждает Лурье, нужны Гаджиеву для защиты от уголовных дел. Получить комментарии всех упомянутых в расследовании Лурье средств массовой информации не удалось - во все редакции были направлены запросы, но ответа на них не поступило.

«Не люблю сплетников и придурков, и обсуждать это не собираюсь», — лаконично ответил на вопрос журналиста "Аргументы недели" Михаил Хазин.

Дополнительным подтверждением связи беглого бизнесмена с Ходорковским журналист Лурье назвал зарегистрированный в Лондоне (3rd Floor, 120 Baker St, Marylebone, London W1U 6TU) 11 января 2020 года Center for Business Transparency and Countering Corporate Raids in Russia («Центр прозрачности бизнеса и противодействия корпоративным рейдам в России»). Среди шести публикаций портала - одна посвящена делу компании ЮКОС и содержит большое фото Михаила Ходорковского. Узнать подробнее об этих связях не удалось - представители «Открытой России» не ответили на запрос агентства.

Последний, по версии Лурье, не единственный видный партнер Гаджиева - в феврале 2020 года в состав его «Центра» в качестве заочного директора вошел Игорь Битков - экс-владелец Неманского целлюлозно-бумажного комбината (Калининградская область). Последнего вместе с супругой Ириной и дочерью Анастасией в январе 2018 года осудили в Гватемале за «использование фальшивых документов в составе преступной группы» соответственно на 19 лет, 14 (каждой) лет лишения свободы. Позже Конституционный суд Гватемалы отменил приговор семье Битковых и отправил дело на пересмотр, а семью - под домашний арест.

Уильям Браудер, фото соцсети

Игоря Биткова журналист Лурье назвал ставленником основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. В отношении иностранца в России было вынесено уже два заочных приговора (в 2013 и в 2017 - оба раза по девять лет лишения свободы) по обвинению в уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве компании «Дальняя степь». В 2018 году представитель Генпрокуратуры РФ Николай Атмоньев сообщил, что Браудер, в отношении которого в России возбуждено новое уголовное дело о создании преступного сообщества, будет объявлен в международный розыск, а его имущество будет подвергнуто аресту для дальнейшей конфискации.

В мае 2018 года «Коммерсант» рассказывал, что Уильям Браудер вмешался в судебный процесс над Битковыми и убедил сопредседателя комиссии Конгресса США по правам человека Джеймса Макговерна и члена комитета Конгресса по международным отношениям Элиота Ингла «попросить власти Гватемалы предоставить членам семьи Битковых политическое убежище, поскольку в России им, по мнению конгрессменов, угрожает опасность».

Получить комментарий Ильгара Гаджиева оперативно не удалось — указанный на сайте SDI Group телефон не отвечает. Запрос был отправлен на электронную почту, после чего с агентством связался человек, представившийся «юристом Ильгара Гаджиева» и пообещал дать комментарий «через час».

Журналист Олег Лурье уверен в подлинности изложенных им фактов и утверждает, что не занимает сторону упоминаемых Гаджиевым «политических или деловых оппонентов». «В этих материалах нет политики или моего отстаивания чьей-либо стороны. Давайте просто: Гаджиев взял деньги и не вернул, жилье дольщикам так и не построил. Уголовные дела заведены и от них он сбежал в Германию, откуда с Браудером запускает антироссийскую структуру. Если бы со стороны Гаджиева опровергли, что он брал деньги у партнеров и обманутых дольщиков - это была бы другая история, но этого нет. А все его сотрудничество с Ходорковским объясняется просто - один аферист нашел другого афериста, а вернее примкнул к целой плеяде таких же аферистов, как он. И сейчас все они просто боятся экстрадиции и воздаяния по заслугам, без какой-либо во всем этом высокой политики», - объяснил "Аргументам недели" Лурье.