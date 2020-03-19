Михаил Мишустин встретится с фракциями Госдумы накануне ежегодного отчета

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19 марта 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Фракции Госдумы в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ проведут встречи с главой кабмина Михаилом Мишустиным с 2 по 8 апреля.

Об этом в ходе пленарного заседания сообщил первый заместитель председателя ГД Александр Жуков.

Ранее председатель Госдума Вячеслав Володин говорил, что отчет правительства РФ пройдет 15 апреля. По его словам, достигнута договоренность, что у председателя правительства «не будет ограничений во времени для того, чтобы отчитаться за сделанное и поделиться планами».

Ранее в Госдуме приняли изменения в Налоговый кодекс, согласно которым размер «подъемных» земским учителям и врачам увеличат вдвое.