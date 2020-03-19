Размер «подъемных» земским учителям и врачам увеличат вдвое

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19 марта 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума внесла изменения в Налоговый кодекс. Отныне единовременные компенсационные выплаты земским врачам и учителям принятым законом будут полностью освобождены от НДФЛ независимо от их размера. Кроме того, земским пелагогам и врачам вдвое увеличат размер «подъемных».

Поправки избавят земских докторов и земских учителей, решивших работать на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и труднодоступных территориях, от необходимости уплачивать НДФЛ с части компенсационных выплат, которая превышает один миллион рублей.

Что касается «подъемных» учителям и врачам, которые в качестве места работы выберут школы, больницы и ФАПы в селах и малых городах, то выплаты вырастут с 1 млн рублей до 2 млн рублей для учителей и врачей, и с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей – для фельдшеров.

«Кроме того, дополнительные 1,5 млн рублей получат врачи, переезжающие на работу в села и рабочие поселки на удаленных и труднодоступных территориях, список которых утвержден властями регионов», – говорится в документе.

Ранее Дума приняла во втором чтении законопроект о заморозке цен на лекарства.